أمين عام الأمم المتحدة: مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة

كتب محمد الجالى

أكد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيرش أن مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة ، وستعمل الأمم المتحدة للحفاظ على سلامة الأراضى السورية ، مشيراً إلى أننا نسعى لمنع أى آثار سالبة من جراء القرار الامريكى .

جاء ذلك رداً سؤال حول تعامل الأمم المتحدة مع القرار الأمريكى الخاص بإعتبار هضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية .