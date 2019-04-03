أمين عام الأمم المتحدة: مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة

كتب محمد الجالى
أكد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيرش أن مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة ، وستعمل الأمم المتحدة للحفاظ على سلامة الأراضى السورية ، مشيراً إلى أننا نسعى لمنع أى آثار سالبة من جراء القرار الامريكى .
جاء ذلك رداً سؤال حول تعامل الأمم المتحدة مع القرار الأمريكى الخاص بإعتبار هضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية .
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