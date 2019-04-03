فيديو.. إمرأة ترشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات
تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، لموقف محرج خلال جولة فى سوق للخضار فى تل أبيب، وذلك قبل أيام من الانتخابات التشريعية.
ونشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "هآراتس" فيديو، يظهر فيه نتنياهو ترافقه زوجته يتجول، يوم الثلاثاء، فى سوق هاتيكفا محاطا بمجموعة من الحراس.
وخلال سيره بين حشد من الناس، أقدمت امرأة على رمى رئيس الوزراء بالطماطم، إلا أن اللقطات المصورة لم توضح إن كانت الثمرة أصابت نتنياهو.
وتداول العشرات على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لهذا المقطع المصور...
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