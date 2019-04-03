الملك السعودي يصل إلى البحرين في زيارة رسمية

وصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وأعلن الديوان الملكي البحريني، في بيان، أن "مباحثات الملكين ستتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وتأتي هذه الزيارة بعد حضور الملك سلمان الدورة الـ30 للقمة العربية التي انعقدت في تونس الأحد الماضي، والتي تغيب عنها عاهل البحرين.
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