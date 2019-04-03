بيسكوف: نأمل ان يحصل الانتقال السياسي في الجزائر بدون تدخل دول أخرى

أمل المتحدث باسم ​الكرملين​ ​ديمتري بيسكوف​، أن يجري الانتقال السياسي في ​الجزائر​ والذي يعتبر شأناً جزائرياً حصراً،دون تدخل من دول أخرى". مشددا على أن "​موسكو​ تأمل كذلك ألا يكون للانتقال المقبل أي تأثير على الطبيعة الودية لعلاقاتنا الثنائية".

ويأتي موقف الكرملين غداة استقالة الرئيس الجزائري ​عبد العزيز بوتفليقة​ إثر ​احتجاجات​ شعبية غير مسبوقة، وتعتبر ​روسيا​ حليف قديم للجزائر الذي تصدر إليه الأسلحة.