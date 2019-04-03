بيسكوف: نأمل ان يحصل الانتقال السياسي في الجزائر بدون تدخل دول أخرى

أمل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن يجري الانتقال السياسي في الجزائر والذي يعتبر شأناً جزائرياً حصراً،دون تدخل من دول أخرى". مشددا على أن "موسكو تأمل كذلك ألا يكون للانتقال المقبل أي تأثير على الطبيعة الودية لعلاقاتنا الثنائية".
ويأتي موقف الكرملين غداة استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة، وتعتبر روسيا حليف قديم للجزائر الذي تصدر إليه الأسلحة.
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