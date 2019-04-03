مياه بيروت وجبل لبنان وضعت جداول اصدارات 2019 قيد التحصيل

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان انها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2019 اعتبارا من تاريخ 8/1/2019 وهي تدعو جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام المذكور الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها او لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال T.M.O او عبر شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت، على موقع المؤسسة lb.gov.ebml.www ، فيزا من خلال مصرف الاعتماد اللبناني ش.م.ل. وماستركارد من خلال مصرف فرنسبنك ش.م.ل.
اضاف البيان: المؤسسة تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جهة وتحفيز المخالفين على تسوية اوضاعهم من جهة ثانية عمدت الى الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2018 وما قبله بنسبة (90%) لغاية تاريخ 30/6/2019. وتقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2019 لفترة اقصاها تاريخ 31/12/2021. وتقسيط بدلات اصدار العام 2019 لمن يرغب من المشتركين الى اربع اقساط متساوية كحد اقصى.
واعلنت عن تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته (60%) لاشتراكات المياه بالعيار و(78%) لاشتراكات المياه بالعداد. والاعفاء من بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (100%). وذكرت المشتركين ان اوقات فتح واقفال الصناديق في دوائر التوزيع هي من يوم الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 15,00 باستثناء ايام الجمعة بحيث تكون من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 10,30.
وأملت من المشتركين الكرام التجاوب مع هذا الاعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون اي تأخير. واشارت الى ان هذا الاعلان يعتبر بمثابة إنذار وتبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.
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