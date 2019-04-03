ميقاتي التقى وفدا من رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

التقى رئيس ​الحكومة​ الأسبق، النائب ​نجيب ميقاتي​ وفدا من رابطة الاساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، الذي لفت الى "أننا عرضنا قضايا الجامعة وبالتحديد اربعة مطالب أساسية هي مطلب زيادة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي، والمعروف بمشروع القانون 5120، وتمنينا عليه السعي لكي يوضع على جدول الاعمال وأن يقر وكلفته لا تتعدى النصف مليون ​دولار​ في ​السنة​".

وأضوح "أننا طلبنا منه أن يعرض على جدول اعمال ​مجلس النواب​ اقتراح قانون معجل مكرر وتحدثنا معه عن ادخال المتفرغين الى ملاك الدولة ، والافراج عن ملف المتعاقدين لكي يدخلوا الى التفرغ".

كما استقبل ميقاتي وفدا من ​حزب الكتائب​ ضم مستشار رئيس الحزب ​ميشال خوري​ والمدير العام لاذاعة ​صوت لبنان​ اسعد مارون سلمه دعوة لحضور المهرجان الذي يقيمه الحزب لاحياء "يوم الشهيد" وافتتاح متحف الاستقلال يوم 13 نيسان في مجمع بلاتيا في ​جونية​.