النشرة: المجهولون سرقوا 5 محال تجارية في الشارع الرئيسي لحارة صيدا

أفاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن ​القوى الامنية​ في صيدا انشغلت في البحث عن لصوص اقدموا على سرقة خمسة محال تجارية في الشارع الرئيسي في ​حارة صيدا​، القاسم المشترك بينها جميعا ان ابوابها من الالمنيوم وتعرضت للخلع.

وذكرت مصادر امنية لـ "النشرة" أن مجهولين اقدموا على سرقة خمسة محال ومؤسسات تجارية دفعة واحدة، تقع في الشارع الرئيسي للبلدة وهي ملحمة الحوراء لصاحبها (ع.ع) ومحل الناتوت للاجبان والالبان ومحمصة ابو دراع ومحل الصفاوي لبيع الورد وحلويات الحسن.

وشملت السرقة ما تبقى من "الغلة" وبعض المحتويات والمقتنيات اضافة الى الدخان وحضرت القوى الامنية وباشرت تحقيقاتها.