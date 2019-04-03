عقيص: محاولة تبرير الفشل بملفي النزوح والكهرباء تحصل بالتصويب على القوات

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" ​جورج عقيص​ أنه "في خضم البحث والحديث الداخلي للسجال بين "​التيار الوطني الحر​" و"​القوات اللبنانية​" ومعرفتنا بعدم جدوى هذا الأمر، أتت مادة جديدة للسجال وكأننا ندرك أن هناك فئة تعتاش على هذا السجال".

وخلال مؤتمر صحفي، لفت إلى أنه "حاول البعض تحويل فشله في ملف ​النازحين​ إلى انتصار، وخالف الأصول بأن الجلسات سرية لأن ما حصل يمس بكل ​المجلس النيابي​ وأضعه بعهدة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​"، مشيراً إلى أن "اجتماع الأمس كان محاولة لإحداث تفكير إيجابي مشترك لدى جميع الكتل بشأن ملف النازحين بشكلٍ يُمكّننا من إيجاد مخارج لهذه الأزمة المتفاقمة فيأتينا اليوم كاتبو المقالات بتحويل الجلسة وكأنّ وزير الخارجية هو من يؤاخذ ​الكتل النيابية​ التي كانت ممثلة بنواب والعكس صحيح، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام".

وشدد عقيص على أن "مسألة استدعاء ​السفير السوري​ هي من مسؤولية ​وزارة الخارجية​ ونحن سنطلب في أي اجتماع لاحق للجنة الشؤون الخارجية بأن يحضر منفرداً من دون العدد الكبير من المستشارين الذي أتى به أمس وربما باسيل ليس معتادا على العمل البرلماني".

وأكد أنه "ربما لأن موقف "القوات" واضح من ملف النزوح وتقف في وجههم فإنهم يحاولون الوقوف في وجهنا واقول لهم كما فشلتم في باقي الملفات ستفشلون في هذا الملف"، معتبراً أنه "يبدو أنّ محاولة تبرير الفشل في ملف ​الكهرباء​ وملف ​النزوح السوري​ تحصل بالتصويب على مواقف "القوات" في هذين الموضوعين".