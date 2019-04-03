بو عاصي: ليس من مهمات الشؤون الاجتماعية احصاء النازحين وتسجيل الولادات

أكّد النائب ​بيار بو عاصي​ ان "في حين كنا نسعى لايجاد حل لمشكلة النازحين كان يسعى غيرنا الى اظهار تمايزه ولعبه دور البطل في شأن ازمة النزوح السوري،" لافتا الى "ان اتهام ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ التي كنت على رأسها، بايقافها تسجيل النازحين في السنتين الاخيرتين هو محض افتراء، لان الوزارة لم تسجل يوما ولادات للنازحين ودورها كان فقط تشجيع النازحين على تسجيل الولادات السورية"، مشيرا الى ان "الوزارة ليس دورها إحصاء النازحين وتسجيل ولاداتهم، فالشؤون تعنى بذوي الاعاقة ال​لبنان​يين والفقراء اللبنانيين وليس احصاء ​النازحين السوريين​ وهو ليس من ضمن نطاق عمل الشؤون الاجتماعية، و​الحكومة​ هي التي تركت مليون ونصف نازح يدخل الى لبنان"، لافتا الى انه "من دون مكننة في هذه الوزارة ومن دون تعاونها مع الاجهزة المعنية من الداخلية الى ​الامن العام​، لا يمكن انجاح البرنامج الذي أطلق في ما خص النازحين".

ولفت بو عاصي، في مؤتمر صحفي في ​مجلس النواب​، الى ان "ما سرّب من جلسة لجنة الخارجية خلال الاستماع لوزير الخارجية جبران باسيل، هو خاطئ"، مطالبا "بنشر محضر جلسة امس ليطلع الرأي العام على حقيقة موقف القوات وهذا التسريب سخيف ويبعدنا عن تحقيق موقف موحد لمعالجة مشكلة النزوح السوري"، وذكّر بموقف "كتلة الجمهورية القوية الذي ينص على عودة النازحين الى سوريا اليوم قبل الغد وهذه العودة يجب تحفيزها من المجتمع الدولي وعلى لبنان ان يقوم بواجباته في هذا الاطار وأن لا ينتظر الحل السياسي في سوريا لاعادتهم،" خاتما بالدعوة "الى العمل سوية لاعادة النازحين بدل التلهي بسجالات سياسية ضيقة، بضيق عقل من اطلقها."