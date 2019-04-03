الشيخ قبلان عرض مع اللقيس الأوضاع العامة والظروف التي تمرّ بها البلاد

التقى المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​، وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، وذلك بحضور المفتي الشيخ ​عباس زغيب​، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة والظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وبالخصوص الشؤون الاقتصادية والمالية، وكان التأكيد على ضرورة متابعة ملف ​الفساد​ وإقفال كل مزاريب الهدر والنهب في المؤسسات والإدارات، والاهتمام بالمزارع اللبناني وتنشيط الزراعة وحمايتها من المضاربات وتأمين الأسواق لتصريف الإنتاج، وإنشاء ​السدود​ وتنظيف الأنهار ومجاريها وبخاصة ​نهر الليطاني​، والاستعجال في إقرار موازنة متقشّفة ورشيدة، تتماهى مع قدرات الدولة وإمكانياتها.

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