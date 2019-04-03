المفتي دريان التقى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر بحضور القاضي الشيخ ​خلدون عريمط​ وجرى البحث في الشؤون العامة، شاكرا له على رعايته وتهنئته له بتوليه المنصب العسكري الجديد، وتمنى سماحته للواء الأسمر التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية.

كما استقبل وفدا من الدفعة الخامسة للمساعدين القضائيين الناجحين في ملاك ​وزارة العدل​ بحضور المحامي حسن كشلي ووضع الوفد سماحته في أجواء ما يعانونه من ظلم في تقصير لعدم التحاقهم بمهامهم الوظيفية.