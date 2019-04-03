استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر بحضور القاضي الشيخ خلدون عريمط وجرى البحث في الشؤون العامة، شاكرا له على رعايته وتهنئته له بتوليه المنصب العسكري الجديد، وتمنى سماحته للواء الأسمر التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية.
كما استقبل وفدا من الدفعة الخامسة للمساعدين القضائيين الناجحين في ملاك وزارة العدل بحضور المحامي حسن كشلي ووضع الوفد سماحته في أجواء ما يعانونه من ظلم في تقصير لعدم التحاقهم بمهامهم الوظيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر المفتي دريان التقى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.