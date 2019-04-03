"التعبئة والإحصاء": 1.5% انخفاضًا في أعداد طلاب التعليم الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا بالنشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي (2017 /2018).

وأوضح الجهاز، في بيان، اليوم الأربعاء، وجود 2.985 مليون طالب مقيدين بالتعـليم العالي للعام الجامعي (2017 /2018) مقابل 3.031 مليون طالب عام (2016/2017) بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.

الجامعات الحكومية والأزهر

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أكد جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وجود 2.212 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 74.1٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2017 / 2018) مقابل 2.274 مليون طالب عام (2016 / 2017) بنسبة انخفاض قدره 2.7%.

وأوضح الجهاز، وجود 25 جامعة تحتوي على 503 كلية منها 272 كلية نظرية بها 1.725 مليون طالب بنسبة 77.9%، إلى جانب 231 كلية عملية بها 488 ألف طالب بنسبة 22.1% من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر.

ورصد بيان جهاز التعبئة والإحصاء، وجود 94 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (2017 / 2018).