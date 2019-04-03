بالصور.. المسجد الأقصى يعجّ بالمصلين في "الإسراء والمعراج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

توافد المصلون من مختلف محافظات فلسطين المُحتلة، اليوم الأربعاء، للمشاركة في إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، بالمسجد الأقصى المُبارك، وسط إجراءات أمنية مُشددة من الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت فعاليات إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، بتنظيم دائرة الأوقاف الاسلامية، وبحضور الائمة وعلماء بيت المقدس وفرقة للأناشيد الدينية.

وينظم عرب 1948، في المناطق المُحتلة، كل عام، احتفالات خاصة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، الذي سار إليه النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ليبدأ منه معراجه إلى السماوات العُلى، ثم إلى سدرة المنتهى، في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب.