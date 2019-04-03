أمين تنظيم "مستقبل وطن": التعديلات الدستورية لاستكمال بناء الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أشاد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، بجلسات الحوار المجتمعي التي تمت في البرلمان عن التعديلات الدستورية، مؤكدا أن هناك إجماعًا بأهميتها وأنها تهدف في الأساس لاستكمال بناء الدولة المصرية.

وأوضح هلال، في تصريحات صحفيه له، الأربعاء، أن جلسات الحوار الاجتماعي كان فيها استماع لكل الآراء بحرية، مضيفا أن هناك العديد من الدول التي عدلت دستورها غير مصر، والتي لها باع كبير في الديمقراطية مثل فرنسا وألمانيا وأمريكا .

وأضاف أمين التنظيم، أنه من المعلوم للجميع الظروف المرتبكة التي تمت فيها صياغة دستور 2014 تتعرض لضغوط خارجيه بسبب الأحداث المتواترة بمنطقة الشرق الأوسط والفوضى الخلاقة التي كانت تتبناها بعض القوى العالمية.