برلماني يطالب بزيادة منافذ بيع السلع للتصدي لجشع التجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، وزارتي التموين والزراعة بزيادة عدد منافذ بيع السلع الاستراتيجية المنتشرة على مستوى الجمهورية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان؛ للتصدي لمحاولات البعض رفع أسعار السلع الاستراتيجية بعد قرارات الرئيس برفع المرتبات والمعاشات.

وأضاف العقاد، في بيان له اليوم، أن هناك ما يقرب من 50% من السوق المصرية غير رسمي ما يجعل هناك صعوبة في فرض رقابة شديدة على الأسواق لمنع التلاعب بأسعار السلع ومواجهة ظاهرة الاحتكار ولكن لابد من تكاتف مؤسسات الدولة للتصدي لهذه الظاهرة ووضع خطة للتعامل مع هذا الأمر لحماية محدودي الدخل من جشع التجار.

وأوضح العقاد، أنه من اللحظة التي أعلن فيها رئيس الجمهورية رفع المرتبات والمعاشات وهناك حالة ترقب في الأسواق من قبل بعض التجار بشأن احتكار عدد من السلع الأساسية لتعطيش السوق وإعادة طرحها بأسعار مرتفعة، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على مصلحة محدودي الدخل وعلى كل الوزارات المعنية العمل في هذا الإطار حتى تستفيد هذه الفئات بالزيادة الجديدة.