إي فينانس: تقديم 184.4 ألف إقرار ضريبي إلكتروني خلال شهر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة تشغيل المنشآت المالية إي فينانس، إن إجمالي الإقرارات الضريبية الإلكترونية التى تم تقديمها خلال شهر مارس بلغت 184.4 ألف إقرار، مقابل 77.8 ألف إقرار خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.

وكانت وزارة المالية أصدرت قرارا في سبتمبر الماضي بإلزام الشركات والهيئات والمؤسسات بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، بداية من شهر أكتوبر الماضي.

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وتستمر مصلحة الضرائب في تلقي الإقرارات الضريبية للشركات و الأشخاص الإعتبارية عن العام الماضي حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وبحسب شركة إي فينانس، فإنه من المتوقع أن يصل عدد الممولين في تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال أبريل الجاري إلى 250 ألف ممول مقابل 45 ألف ممول بنهاية عام 2018.

يذكر أن شركة إي فينانس تمكنت من نشر 1260 نقطة تحصيل في الوحدات المحلية و الشهر العقاري ووحدات المرور خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما قامت الشركة بنشر 12 ألف نقطة تحصيل إلكتروني ونشرها وتفعيلها في منتصف شهر مارس الماضي، ضمن توجيهات وزارة المالية بنشر وتفعيل 22 ألف نقطة تحصيل يتم الانتهاء منها منتصف شهر أبريل الجاري.