وفد برلماني يتفقد أوضاع حقوق الإنسان بمركز شرطة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تفقد وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، مقر مركز شرطة بنها، خلال زيارته التفقدية، التي بدأها لعدد من أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة القليوبية.

والتقى أعضاء الوفد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، وعددًا من قيادات وضباط مركز الشرطة، بقيادة العميد حسين جندية، مأمور المركز.

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وتفقد الأعضاء، مقر النوبتجية بالمركز، للاطلاع على إجراءات خدمة المواطنين، كما تفقد الوفد، عنابر المحتجزين وقاعة محاضرات حقوق الانسان.

ولاحظ الوفد، وجود تهوية جيدة بغرف الحجز، تناسب عدد المحتجزين مع مساحات غرف الحجز.

كما رد اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، على تساؤلات أعضاء الوفد، بشأن معاملة المحتجزين على ذمة القضايا، والإجراءات التي يتم اتخاذها حيال بلاغات المواطنين.