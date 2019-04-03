محلل جزائري لاخر خبراونلاين .. الوضع بعد استقالة بوتفليقة غامض و خطير وهذه ابرز السيناريوهات الممكنة...

قال اسماعيل معرف استاذ العلاقات الدولية و العلوم السياسية بالجامعة الجزائرية ان الوضع في الجزائر بعد استقالة الرئيس بوتفليقة خطير و غامض خصوصا و ان القانون يمنح رئيس مجلس الامة بن صالح حق تسيير المرحلة الانتقالية وهو شخص مرفوض من قبل الحراك الشعبي .

و قال اسماعيل معرف في اتصال باخر خبر اونلاين انه من الممكن ان يجبر عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز على الاستقالة وربما محاسبتهما وهي من المطالب الرئيسية للشعب حسب قوله.

و اضاف معرف ان الجيش استطاع ان يقوم بحملة اعلامية مضادة لجماعة شقيق الرئيس بوتفليقة " سعيد و رئيس المخابرات السابق الجنرال توفيق وحاول ان يكسب ثقة الشارع بان قدم نفسه في صورة المنقذ الحقيقي للبلاد ، مشددا انه رغم ذلك يبقى الجنرال قايد صالح احد ابرز اعضاء المنظومة القديمة رغم محاولاته في الربع ساعة الاخير تلميع صورته.