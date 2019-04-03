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إمام أوغلو يطالب اللجنة الانتخابية بإعلان فوزه وتنصيبه عمدة لإسطنبول

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ذكرت قناة سكاي نيوز العربيه في نبأ عاجل لها منذ قليل أن امام اوغلو مرشح المعارضة التركية بالانتخابات المحلية في إسطنبول طالب اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوزه على حزب "العدالة والتنمية " الحاكم، والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

وقال أوغلو للصحفيين تعليقا على قرار اللجنة العليا إعادة فرز الأصوات في عدة دوائر باسطنبول: "قد تكون هناك أخطاء بسيطة في عملية فرز الأصوات، ولكن النتيجة لن تتغير".

و أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا

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في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر في العاصمة إسطنبول.


وكان حزب "العدالة والتنمية الحاكم" في تركيا، والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان قد خسر نتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، حيث فاز حزب "الشعب الجمهوري المعارض" بفارق ضئيل في العاصمة أنقرة ومدينة أزمير.
 

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