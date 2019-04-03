قال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إن ثوابت العراق تتجسد بانفتاحه نحو عمقه العربي وجواره الإسلامي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف صالح، خلال استقباله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "إن سياستنا تهدف إلى إقامة علاقات صداقة وتعاون مع الجميع على أساس المشتركات وتجاوز الخلافات وبما يسهم في مصلحة شعبنا وتطوره".
وتابع صالح -حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن العراق بدأ في استعادة دوره المميز في المحيطين العربي
وأعرب رئيس الجمهورية العراقي عن ترحيبه بالأشقاء اللبنانيين ساسة ورجال أعمال، مشيدًا بدورهم في تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.
من جانبه، قال بري، في تصريح صحفي عقب اللقاء: "لقد تشرفت
وأضاف أنه تم بحث نتائج القمة العربية في تونس، ودور العراق المحوري والمؤثر في لم شمل العرب، مهنئًا في الوقت ذاته بالانتصارات التي حققها الشعب العراقي ضد الإرهاب.
وعقب ذلك، التقى رئيس النواب اللبناني نبيه بري مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي، في مبنى مجلس النواب في بغداد.
ووصل بري إلى بغداد يوم الأحد الماضي - في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، وتستمر الزيارة حتى بعد غد الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي: ثوابت بلادنا تتجسد بانفتاحها نحو عمقها العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.