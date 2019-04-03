الكرملين: مستعدون لمناقشة خطة "نتنياهو" حول التسوية في سوريا

أبدى الكرملين استعداده لمناقشة ودراسة خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التسوية في سوريا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الأربعاء :"إنه في حال تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين غدا الخميس بخطة حول التسوية
وأضاف بيسكوف: "أن زيارة نتنياهو لموسكو هي زيارة عمل قصيرة".. مشيرا إلى أنه إذا قدم نتنياهو خطة من نوع ما، فمن المؤكد أنه سيتم بحثها ودراستها.
من ناحية أخرى، قال بيسكوف، في تصريح اليوم، إن بلاده
وكان حلف شمال الأطلسي قد أعلن أنه سيرسل سفن إلى مضيق كيرتش الواقع بين روسيا وأوكرانيا لضمان حرية مرور السفن عبر هذا المضيق، متعللا في ذلك باحتجاز روسيا ثلاث سفن أوكرانية وطواقمها في نوفمبر الماضي.
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