محلل جزائري: استقالة بوتفليقة مطلب شعبي

قال لطفي دهينة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قسنطينة بالجزائر، إن قرار استقالة الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، جاء في وقت حساس وربما دفعت الأمور نحو مزيد من الانفراج، خاصة بعد الاجتماع الطارئ لقيادة أركان الجيش الذي طالب بتطبيق المادة 102 بشكل فوري، وهو ما أنبأ بوصول الصدام إلى أشده بين الرئاسة، وما سماه بيان الجيش القوى غير الدستورية والجيش والحراك الشعبي من جهة أخرى.

وأضاف دهينة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الاستقالة كانت مطلبا شعبيا، وتعتبر خطوة مهمة

في نجاح الحراك الذي يجب أن يستمر لتحقيق باقي أهدافه ويقرر مصيره.

وأكمل قائلا: "لقد دخلنا الآن إلى مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر تتسم بالحساسية والتعقيد، لذلك يجب الحذر حتى لا يقع التفاف على مطالب الشعب من أي جهة كانت".



وأشار إلى أن الاستقالة تمت قبل الإصلاحات السياسية المطلوبة، ولا زالت نفس الحكومة، ونفس الوجوه التي تنتمي لنظام بوتفليقة في المراكز التي ستشرف على هذه المرحلة،

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مضيفا أن هناك سيناريوهات عديدة لتجديد النظام لنفسه، لذلك لا بد من الحذر ومواصلة الحراك السلمي لتحقيق كافة الأهداف.

واستقال الرئيس الجزائري، بوتفليقة، من منصبه مساء أمس الثلاثاء، تحت ضغط الشارع الجزائري، وبعد أن قضى عشرين سنة في الحكم، وسيخلفه في منصبه، وفق الدستور الجزائري، رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح الذي يعد من المقربين لبوتفليقة، لكن الجزائريين يرفضون هذا الخيار، ويطالبون برحيل كل وجوه النظام.

وجاء في الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام، وبينها التلفزيون الوطني الجزائري، ووكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن بوتفليقة أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره بإنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وذلك ابتداء من تاريخ، اليوم الأربعاء.