"طفل حُرِمَ من لعبته".. المعارضة التركية تسخر من طعن أردوغان

استجابت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، إلى الطعن المقدم من حزب العدالة والتنمية في نتائج التصويت بالانتخابات المحلية، وأعلنت اللجنة العليا أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر فقط في إسطنبول.
ووصف الفائز ببلدية إسطنبول، إمام أوغلو، طعن العدالة والتنمية في نتائج الانتخابات، أنهم "يتصرفون مثل طفل حرم منلعبته"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف أوغلو: "إذا فاز الحزب الآخر كنت سأقول مبروك لبن علي يلدريم، وهو ما لن أقوله لأنني فزت بالانتخابات".
وخسر حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكبر 3 مدن في البلاد للمرة
وبحسب البيانات المعلن عنها، حصل منصور يافاش مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على 50.9% في أنقرة، بينما ذهبت 47.1% من أصوات الناخبين لمرشح حزب العدالة والتنمية محمد أوزاسيكي.
وفيما يخص إسطنبول، فاز إمام أوغلو بـ 4,16 مليون صوت مقابل 4,13 مليون لمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم.
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