أبناؤنا في الخارج يشتكون من صعوبة الامتحانات بالسعودية

تقدم عدد من أولياء الأمور في السعودية بشكاوى ضد صعوبة امتحانات "أبنائنا في الخارج" في المملكة مقارنة بالدول الأخرى.

وطالبت مديرة جروب ابنائنا فى الخارج التعليمي "غير الرسمي" التطوعي عبر "فيسبوك"، ببلوغ القنوات الشرعية والرسمية لتقديم شكواهم مؤكدين أن المكتب الثقافي المصري لم يقصر فى أى شكوي تصله ويصعدها فورا ولكن على الجميع ضبط النفس والاطمئنان ان مجهود ابنائنا لن يضيعه الله هدرا وقد أصيب الكثير من أولياء الأمور بضرر لما أصاب أبنائهم من ذعر نتاج لصعوبة الامتحانات بالسعودية مقارنة بالدول الأخرى مثل اوزبكستان والصين واسبانيا والامارات.

ووجهت إحدى عضوات الجروب إلى طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري رسالة تشكو فيها من صعوبة الامتحانات

الخاصة ببرنامج أبنائنا فى الخارج ،متمنية أن تصله رسالتها من خلالنا او اى منفذ يساعدها على بلوغ فحواها ،كما علقت الكثيرات بمنشورات مختلفة تحمل كل منهن أعدادا هائلة من التعليقات لنفس المضمون ونفس المطلب واوجزنا القليل للعرض ويشمل مع صعوبة الامتحانات سوء معاملة بعض المراقبين خاصة الجنسيتن المصرية والسعودية وخصوا منهن النساء ،حيث أن لجان الاولاد وبشهود عيان اكثر تنظيما وكياسة ورحمة، وهى ايضا تتشكل من نفس الجنستين من الرجال. .ومعروف أن امتحانات ابنائنا فى الخارج ليس للمكاتب الثقافية المصرية بجميع سفاراتنا حول العالم اى دخلفى الامتحانات هى فقط جهة تنفيذية ،تستقبل الامتحانات من الإدارة التعليمية للامتحانات فى مصر بحقيبة دبلوماسية مغلقة وتعد وتشرف وتباشر وتتابع المدارس التى يقام فيها الامتحانات ،كما أن مكاتبهم مفتوحة لاستقبال كل ما يعكر صفو سير الامتحانات بافق واسعة ،محاولين إرضاء الطلاب واولياء امورهن بكل السبل واخصص ذلك مكتبنا الثقافى التعليمي المصرى والذى يديرة المستشار الدكتور أشرف العزازي ،والذى عاصرنا معه احداث طويلة خلال السنوات الماضية باختلاف وزراء تولوا وزارة التربية والتعليم ومنذ تولية ومن خلال معاصرته لكل المسؤلين لم تتغير ايدلوجيتة والذى تنهج إطارا خدميا ولذا كان علي المتضررين رفع شكواهم للمكتب والذى سيرفعها بدورة لإدارة الامتحانات لمراعاة صعوبة وتمييز امتحانات ابنائنا فى السعودية عن غيرها فى توزيع الدرجات عند التصحيح.امتحانات ابنائنا فى الخارج من الصف الثانى الابتدائى حتى الثاني الثانوي، بدأت السبت الماضى30/3/2019 وتستمر حتى الثلاثاء المقبل .9/4/2019