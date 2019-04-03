استشهاد الشاب الفلسطيني المصاب برصاص مستوطن جنوب نابلس

أعلنت مصادر طبية اسرائيلية استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة عندما فتح مستوطن النار عليه على مفرق بلدة بيتا قضاء نابلس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مستشفى بيلنسون الاسرائيلي تأكيده استشهاد الشاب الفلسطيني محمد عبدالمنعم محمد عبدالفتاح من خربه قيس سلفيت شمال الضفة الغربية.

وكان مستوطن إسرائيلي قد فتح النار على شاب فلسطيني على مفرق قرية بيتا بحجة محاولة تنفيذ عملية

طعن، وأصابه بجروح حرجة، كما أصاب شابًا آخر كان يقف في المكان ووصفت إصابته بالمتوسطة.



وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل أن الهلال الأحمر نقل الشاب الثاني خالد رواجبه (٢٢ عامًا) إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس بعد إطلاق النار عليه بالقرب من مفرق بيتا جنوب نابلس وقد أصيب برصاصة بالخاصرة.

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وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال نقلت الشاب الأول المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج ووصفت إصابته بالخطيرة وقتها.



فيما نفى شهود عيان المزاعم الإسرائيلية التي تحدثت عن وقوع عملية طعن، وقالوا إن الشابين اللذين أصيبا على مفرق بيتا أحدهما سائق شاحنة تحمل لوحة إسرائيلية نزل من شاحنته بسبب إغلاق المستوطن للطريق، فقام المستوطن بإطلاق النار عليه، فيما أصيب الشاب رواجبة، الذي يعمل في "جراج" للسيارات، خلال عملية إطلاق النار بالمنطقة أصابته عن بعد.



وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة بكلا الاتجاهين.