اللجنة العليا للانتخابات بتركيا: إعادة فرز الأصوات بـ8 دوائر في إسطنبول

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر في إسطنبول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن اللجنة أبلغت الأحزاب السياسية عن النتائج
وكان حزب "العدالة والتنمية الحاكم" في تركيا - الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان - طعن على
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