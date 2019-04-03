اللجنة العليا للانتخابات بتركيا: إعادة فرز الأصوات بـ8 دوائر في إسطنبول

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر في إسطنبول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن اللجنة أبلغت الأحزاب السياسية عن النتائج

الأولية للانتخابات التي جرت، الأحد الماضي.وكان حزب "العدالة والتنمية الحاكم" في تركيا - الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان - طعن علىنتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، حيث فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بفارق ضئيل في العاصمة أنقرة ومدينة أزمير، وقال حزب العدالة إن "ثمة مخالفات وقعت وطعن في نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم الحزب المعارض، بـ25 ألف صوت في إسطنبول".