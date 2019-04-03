الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مقدسيًا بعد فتحه مصلى باب الرحمة بالأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا مقدسيا بذريعة قيامه بفتح مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وأفادت مصادر فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الشاب أحمد نجيب، واقتياده إلى أحد مراكز التحقيق في القدس القديمة.
ويطمع الاحتلال الإسرائيلي في المبنى منذ احتلاله المدينة المقدسة عام 1967، وتوجت هذه الأطماع بإصدار أمر عسكري عام 2003 بإغلاق المبنى بعد حظر جمعية "لجنة التراث الإسلامي" التي كان لها مكتببالمصلى، إلا أن دائرة الأوقاف الإسلامية واظبت على استخدام قاعته شهرا كل عام لامتحانات الثانوية لطلبة المدارس الشرعية، لذلك يبدو المصلى غير مألوف لدى كثير من المقدسيين المحرومين من دخوله، ورغم ذلك هبوا للدفاع عنه، وفتحه بعد تعدي الشرطة الإسرائيلية عليه قبل قرابة شهر ونصف الشهر بتركيب السلاسل الحديدية.
وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها عشرة أبواب مفتوحة
وأما الأبواب المغلقة فهي: الباب الثلاثي، والباب المزدوج، والباب المفرد، وباب الرحمة، وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات في السور الجنوبي والسور الشرقي للأقصى.
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