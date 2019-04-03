قوات سوريا الديموقراطية تتعقب خلايا "داعش" في دير الزور

باشرت قوات سوريا الديمقراطية ملاحقة خلايا تنظيم داعش في مناطق سيطرتها في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود السورية العراقية.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية عملياتها في تعقب خلايا داعش في ريف دير الزور الشرقي من خلال عمل عسكري وأمني في المنطقة وملاحقة هذه الخلايا التي تعبث بأمن المنطقة".

وتشهد مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة "قسد" يومياً عمليات استهداف لقوات سوريا الديموقراطية حيث سقط منذ مطلع العام الحالي أكثر من 200 بين قتيل وجريح وتركز أغلب العمليات في محافظة الرقة وريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأعلنت قوات قسد عدة مرات أنها ألقت القبض على أعداد كبيرة من المسلحين الذين ينتمون لتنظيم داعش، بينهم مقاتلون أجانب متخفين في ريف دير الزور الشرقي.

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس: "مازالت قواتنا تتعقب بقايا الإرهابيين في مختلف المنطقة المحررة، بناء على معلومات دقيقة، هناك خلايا متخفية تلاحقهم قواتنا بالإضافة إلى عمليات التمشيط وتفكيك الألغام". علماً أن المرحلة الثانية من عمل قوات سوريا الديموقراطية هي متابعة خلايا داعش في مناطق شمال سوريا".

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية في 23 من الشهر الماضي، الانتصار على تنظيم داعش في آخر معاقله في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.