استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن فلسطينياً قُتل عقب قيام إسرائيلي بإطلاق النار عليه قرب نابلس، وأصيب آخر بجروح متوسطة، وتم نقله لمستشفى في نابلس وحالته مستقرة.

وقالت مصادر أمنية إن "مستوطناً أطلق النار على شاب قرب مدخل بلدة بيتا، ثم عاود وفتح النار على شاب آخر في شارع حوارة" جنوب نابلس.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حاجز حوارة في الاتجاهين. بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

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