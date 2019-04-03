قتل وأسر العشرات من "داعش" و"طالبان" في أفغانستان

أكد الجيش الأفغاني، اليوم الأربعاء، أنه تم قتل وأسر العشرات من "داعش" وطالبان خلال العمليات المستمرة شرق أفغانستان.
وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء إن 13 مسلحاً من تنظيم داعش الإرهابي قُتلوا واستسلم 55 من مسلحي طالبان، خلال العمليات المستمرة بإقليم كونار.
وأضاف فيلق سيلاب، رقم 201، التابع للجيش الأفغاني في الشرق، أمس الثلاثاء، أن عمليات مكافحة الإرهاب تُجرى بإقليم كونار شرق أفغانستان، للقضاء على الأعداء.
وطبقاً لبيان صادر عن الفيلق، بدأت العمليات قبل ثلاثة أيام وقُتل 13 على الأقل من مسلحي "داعش"، وتخلى 55 من مسلحي طالبان عن أسلحتهم وانضموا إلى عملية السلام بعد استسلامهم للقوات المسلحة.
وأضاف البيان أن تلك العمليات تقوم بها القوات البرية بدعم أيضاً من القوات الجوية ووحدات من المدفعية.
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