واشنطن تحذر بكين بعد اختراقها مجال تايوان الجوي

حذرت الولايات المتحدة بكين من استخدام "القوة أو الإكراه" ضد تايوان بعد إعلان الأخيرة بأن مقاتلتين صينيتين تجاوزتا الخط الفاصل بين الصين القارية والجزيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو للصحفيين إن "الولايات المتحدة تعارض أي خطوات أحادية من أي طرف تهدف إلى تغيير الوضع القائم، بما فيها كل ما يتعلق بالقوة أو الإكراه".

وقال "على بكين أن توقف جهودها القسرية وتستأنف الحوار مع الإدارة المنتخبة ديموقراطياً" في تايبيه.

ولا تزال الصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة في حال أعلنت استقلالها، وتحكم الصين القارية وتايوان سلطتان متنافستان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وكثفت بكين في السنوات الأخيرة توغلات مقاتلاتها وعززت وجود سفنها الحربية قرب تايوان منذ انتخاب الرئيسة تساي إنج وين المشككة ببكين في 2016.

ولكن في خطوة تصعيدية، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرتين حربيتين صينيين من نوع جي-11 تجاوزتا الأحد "الخط الوسطي" الذي يفصل بين الصين والجزيرة في مضيق تايوان.

وأرسلت تايوان طائراتها واعتبرت ذلك "خطوة متعمدة وخطيرة واستفزازية".

وكتب بولتون "إن الاستفزازات العسكرية الصينية لن تكسب قلوب أو عقول أي شخص في تايوان، لكنها ستقوي تصميم الشعوب الذين يقدرون الديموقراطية في كل مكان، إن قانون العلاقات مع تايوان والتزامنا واضحان".