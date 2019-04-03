كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الأولى فوز زنجية مثلية بمنصب عمدة شيكاغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم لأول مرة في الولايات المتحدة انتخاب امرأة سوداء من أتباع الاتجاهات الجنسية غير التقليدية، لمنصب عمدة مدينة شيكاغو الأمريكية.

وقالت صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، إن أوري لايتفوت البالغة 56 عاما، نالت حوالي 74% من أصوات الناخبين، خلال الجولة الثانية من الانتخابات، التي جرت يوم الثلاثاء في شيكاغو ثالثة أكبر مدن الولايات المتحدة.

وفي خطابها الذي بثته عبر Twitter، قالت: "شكرا لك شيكاغو. أنا أشكركم من أعماق قلبي. واليوم، ليس فقط دخلتم التاريخ، بل وبدأتم الحركة من أجل التغيير... معا، يمكننا أخيرا وضع مصالح الناس، كل الناس فوق مصالح دائرة صغيرة من أصحاب السلطة".