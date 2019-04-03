كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاز مراهق يحمل سكاكين بعد تهديد مدرسة في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة في شمال ألمانيا، إنها احتجزت مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا يحمل عدة سكاكين، بعد أن تم إخباره بمحادثة عبر الإنترنت، هدد فيها شخص بقتل عدة أشخاص في مدرسة في فلنسبورغ.

وكما أوردت "ديلي ميل"، قام ضباط الشرطة بفحص الطلاب الذين يدخلون المدرسة في فلنسبورغ، جنوب الحدود الدنماركية، صباح اليوم الأربعاء واحتجزوا المراهق الألماني.

وأكدت الشرطة، أن التحقيقات الأولية عززت الشكوك ضده، دون توضيح. وأن المحادثة ظهرت مساء أمس الثلاثاء، وجاء التهديد اليوم.

وعُقدت الدروس كالعادة، بعد اعتقال المراهق.