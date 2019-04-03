كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط مخاوف.. هونج كونج تقدم قوانين منقحة لتسليم المجرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت هونغ كونغ، قوانين منقحة لتسليم المجرمين أمام الهيئة التشريعية رغم المخاوف من أنها ستسمح بإرسال المشتبه بهم لمواجهة التعذيب والمحاكمات الجائرة في الصين القارية.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، تم الاستماع إلى مرسوم الجناة الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية أمام المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، ويتجهان الآن نحو المرور في وقت لاحق.

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وأعربت مجموعات الأعمال والقانون وحقوق الإنسان والصحفيين، عن قلقها إزاء التغييرات المقترحة، قائلة، إن هذا سيضر بسمعة الإقليم في الاستقلال القانوني.

وتوسع التعديلات، نطاق نقل المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين، وتلغي حق الهيئة التشريعية في التدقيق في قرارات التسليم الفردية المقدمة من الرئيس التنفيذي لهونج كونج.

واستبعدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج المعينة من قبل بكين، كاري لام، إجراء المزيد من التغييرات رغم هذه الاعتراضات.