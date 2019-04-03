بدء اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لإقرار حالة الشغور الرئاسي

أفاد قناة روسيا اليوم، منذ قليل، ببدء اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لإقرار حالة الشغور الرئاسي بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء.

وقد أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

وأبلغ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 أبريل 2019، بحسبما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.