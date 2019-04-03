كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات العراقية تمنح أول بطاقة وطنية لـ"الغجر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، أول بطاقة وطنية للغجر، الذين كان يشار إليهم في هوية الأحوال المدنية السابقة بـ"الغجر".

وذكرت النائبة في البرلمان العراق أنعام الخزاعي، في بيان صحفي أن "وزارة الداخلية منحت أول بطاقة وطنية موحدة لشريحة الغجر في العراق، دون الإشارة إليهم كما كان في السابق".

وأضافت أن "هذا الإجراء يعد الأول من نوعه بعد أن كانت توضع إشارة للمواطنين الغجر والتي تعتبر نوعا من أنواع التمييز".

وتقدر إحصائية تعود لعام 2005 عدد الغجر في العراق بنحو 50 ألف نسمة، يتوزعون في تجمعات على أطراف مدن مثل بغداد والبصرة والديوانية ونينوى والمثنى.