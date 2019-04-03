كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات عنيفة شمال الضالع والجيش يقصف مواقع الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، الأربعاء، غرب منطقة مريس شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، حيث قصف الجيش مواقع وتجمعات الانقلابيين في جبل ناصة.

وقامت الميليشيات بسد الطرقات بالجرافات خوفاً من تقدم الجيش نحو مدينة دمت بعد سيطرته على منقطة الزيلة ويعيس والقهرة ورمة.

وكان طيران التحالف قد شن غارات مكثفة، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، على جبل ناصة شمال الضالع وفي جبهة العود شمال غربي المحافظة.

وعلمت "العربية" من مصادر طبية في مدينة دمت، أن مستشفيات المدينة استقبلت، الأربعاء، عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين كما نقل الكثير منهم إلى صنعاء.

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وقتل ثلاثة قيادات من ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش اليمني في الضالع.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن قناصة الجيش نجحت في قتل ثلاثة قيادات حوثية في منطقة مريس بمديرية قعطبة، عند خطوط المواجهات الأمامية، أثناء قيامهم بعملية استطلاع غربي المنطقة.

كذلك قُتل وأصيب العشرات من الحوثيين بقصف مدفعي شنته قوات الجيش اليمني شمال المحافظة.

وبالتزامن مع القصف، دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيات في القطاعين الغربي والشمالي لجبهة حمك بمنطقة العود، أسفرت عن مقتل 8 انقلابيين وإصابة عشرات آخرين.