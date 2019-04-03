كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن تمديد المهام العسكرية لها في أفريقيا لعام آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، للمستشارة أنجيلا ميركل على تمديد المهام العسكرية الألمانية في أفريقيا لمدة عام آخر.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم الأربعاء، أن ذلك يشمل مشاركة القوات الألمانية في مهمة تدريب للاتحاد الأوروبي في مالي تعرف باسم EUTM، وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مينوسما" هناك.

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وتفيد تقارير وكالة حماية البيئة، أن مجلس الوزراء يعتزم أيضًا تمديد التزام ألمانيا بمهمة مكافحة القرصنة التابعة للاتحاد الأوروبي التي تعمل قبالة القرن الإفريقي، ولكن لخفض عدد قواتها الأقصى من 600 إلى 400. يوجد حاليًا 80 جنديًا يشاركون.

ولدى ألمانيا حاليًا نحو 180 جنديًا يشاركون في مهمة EUTM، بحد أقصى 350 جنديًا. وهناك 900 جندي إضافي في مالي والنيجر كجزء من قوة مينوسما، بحد أقصى 1100 جندي.

وتظل التزامات هذه القوات دون تغيير.