كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سلوفاكيا المنتهية ولايته يعتزم تأسيس حزب سياسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس سلوفاكيا السابق، أندريه كيسكا، إنه يخطط لتأسيس حزب سياسي جديد بمجرد انتهاء ولايته في يونيو.

أعلن "كيسكا" اعتزامه تأسيس الحزب، اليوم الاربعاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

Advertisements

"كيسكا"، رجل الأعمال الناجح الذي تحول إلى محسّن، لم يترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في المنصب الاحتفالي إلى حد كبير. واُنتخبت الناشطة البيئية الليبرالية زوزانا كابوتوفا يوم السبت لمنصب أول رئيسة للبلاد.

وتميزت فترة رئاسة "كيسكا"، بالاشتباكات مع رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو وحزبه اليساري، وهي قوة سياسية مهيمنة تشوهت بفضائح الفساد.

ساند "كيسكا"، الاحتجاجات الضخمة في الشوارع التي أدت إلى سقوط حكومة فيكو الائتلافية، وسط أزمة سياسية نجمت عن ذبح مراسل تحقيق في العام الماضي كان يحقق في فساد حكومي واسع النطاق محتمل.