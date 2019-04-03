كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب الرئيس: فنزويلا تبدأ انقطاع التيار الكهربائي المخطط له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب الرئيس، ووزير الاتصالات الفنزويلي، خورخي رودريجيز، إن السلطات الفنزويلية بدأت انقطاع التيار الكهربائي المخطط له في بعض مناطق البلاد، وهو أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في نظام إمداد الطاقة.

وكتب رودريجيز على صفحته على "تويتر": "كجزء من عملية استعادة وتثبيت نظام الطاقة الكهربائية الخاص بنا، والذي استهدفه الفاشيون الإجراميون، نعلم أنه بدءًا من الساعة 6:00 مساءً [22:00 بتوقيت جرينتش ، الثلاثاء] وحتى الساعة 8:30 مساءً، بدأنا تنظيم حمل نظام الطاقة الكهربائية في بعض أجزاء البلاد. نحن نفوز".

في وقت متأخر من يوم الأحد، اعتمد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خطة مدتها شهر لاستعادة نظام إمداد الطاقة الكهربائية في البلاد الذي يتوخى تنظيم حمل نظام الطاقة.