كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة نيوزيلندا تكشف حقيقة "قتيل كرايست تشيرتش" الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة إن رجلاً قتل نفسه على ما يبدو خلال مواجهة مع الشرطة في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، وإنه كان يشكل "تهديدا كبيراً" على المجتمع، وأيد تصرفات المسلح الذي قتل المصلين في مسجدين، على الرغم من أنه لم يكن له صلة مباشرة به.

وكشفت الشرطة، الأربعاء، عن تفاصيل حول مقتل أرتيمي دوبوفسكي الأسبوع الماضي، البالغ من العمر 54 سنة، والمعروف أيضاً باسم تروي.

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وقال مدير الشرطة جون برايس إن دوبوفسكي لفت انتباههم بعد إرسال رسائل إلكترونية مزعجة تشير إلى هجومي المسجدين، اللذين وقعا في 15 مارس، وقتل فيهما 50 شخصا.

وأضاف برايس أنهم قاموا بتفتيش 3 من عقارات دوبوفسكي، ووجدوا أسلحة وذخيرة ومحتوى متطرف عنيف.

وقالت الشرطة إنها حددت موقع دوبوفسكي في مركبة، ثم تفاوضت معه لمدة 3 ساعات قبل الاقتراب من المركبة، ووجدت أن الرجل مصاب بجرح طعن قاتل.