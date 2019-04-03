محمد رضا ينفصل عن روتانا.. ويتجه إلى الغناء بالإسبانية

أعلن الفنان المغربي، محمد رضا، أخيرا، انفصاله عن شركة الإنتاج “روتانا”، وتحضيره لعودة قوية إلى الساحة الفنية، بعد غياب دام حوالي سنة.

وكشف محمد رضا لبرنامج “هاشتاغ بيناتنا” على قناة “ميدي 1 تي في”، أنه يحضر لعملين جديدين، أحداهما سيكون على شكل “فيديو كليب” يحكي قصة شبيهة بفيلم كوميدي، رفقة المخرج عبد العالي توفيق.

وكشف رضا أن العمل الثاني سيكون مفاجأة للجمهور، إذ سيمزج فيه بين اللغتين؛ العربية، والإسبانية.

يذكر أن آخر أعمال محمد رضا هو كليب بعنوان “يا خسارة”، وكان من إنتاج شركة “روتانا”.