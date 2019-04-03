صفعة جديدة لـ”البوليساريو”.. غوتيريس يأمر باستقبال مسؤولي المينورسو في تندوف

أمر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، في نسخة مسبقة من تقريره الأخير، أول أمس الاثنين، إلى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، “البوليساريو” باستقبال موظفي بعثة المينورسو في منطقة الرابوني في الجزائر، وليس شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.

وأفاد “غوتيريس”، في هذا التقرير، أن الاجتماعات بين قادة “البوليساريو”، والمينورسو لم تستأنف في الرابوني في الجزائر، وفقا للممارسة، المعمول بها منذ إحداث البعثة، معربا عن الأسف لكون طلبه السابق بهذا الشأن لم يتم احترامه من قبل “البوليساريو”.

وأمر الأمين العام، في التوصيات، الواردة في تقريره إلى مجلس الأمن، “البوليساريو” باحترام الممارسة الجاري بها العمل، منذ عام 1991 بعقد اجتماعات مع موظفي البعثة في مخيمات تندوف في الجزائر.

وبتبنيه لهذا الموقف الصريح، والحازم، الذي لا لبس فيه، يقوض الأمين العام للأمم المتحدة الادعاءات الكاذبة لـ”البوليساريو” بشأن السيطرة المزعومة شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.

كما يشهد “غوتيريس” أعضاء مجلس الأمن على الابتزاز غير المقبول، والمناورات المرفوضة لـ”البوليساريو” إزاء المكونين المدني، والعسكري للمينورسو، وكذلك المجتمع الدولي.