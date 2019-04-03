القبض على المشتبه به في قتل مغني الراب نيبسي هاسل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قبضت الشرطة في لوس أنجليس، أمس الثلاثاء، على إيريك هولدر، المشتبه به في قتل مغني الراب نيبسي هاسل رميا بالرصاص والذي وقع نتيجة خلاف شخصي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن إدارة الشرطة.
وتعرّض هاسل (33 عاما) لإطلاق نار عدة مرات مساء الأحد الماضي، أمام متجر الملابس الذي يمتلكه في جنوب لوس أنجليس وجرى نقله إلى مستشفى حيث أعلنت وفاته. وقالت الشرطة إن شخصين آخرين أُصيبا في إطلاق النار.
بدوره، قال قائد الشرطة مايكل مور للصحافيين إن هولدر (29 عاما) وهو من سكان لوس أنجليس لاذ بالفرار من مكان الجريمة في سيارة تقودها امرأة مجهولة.
ونشأ هاسل في جنوب لوس أنجليس وكثيرا ما كان يتحدث عن أنه كان ينتمي لإحدى عصابات الشوارع خلال سنوات مراهقته. وذكرت تقارير إعلامية أنه أصبح ناشطا محليا منذ ذلك الحين.
وترشح ألبومه الأول ”فيكتوري لاب“ لجائزة جرامي لأفضل ألبوم راب في العام الحالي.
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