امرأة ترشق رئيس وزراء إسرائيل بالطماطم في سوق وسط تل أبيب

لم تمنع الهتافات الصاخبة لمؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إمرأة إسرائيلية من رشقه بالطماطم أثناء جولة ميدانية له هي الأولى قبل انتخبابات الكنيست المقررة بعد 6 أيام.

وبينما كان نتنياهو وزوجته سارة، يقومان بجولة في "سوق هاتيكفا" للخضار وسط مدينة تل أبيب، هتف مؤيدون له قائلين:"بيبي ملك إسرائيل" وهو ما يطلقه عليه المقربون منه.

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لكن هذه الهتافات والتواجد الكثيف لقوات الشرطة الإسرائيلية والحرس الدبلوماسي الخاص، لم يمنع إمرأة إسرائيلية من إلقاء الطماطم عليه.

وأظهر شريط فيديو نشرته القناة الإسرائيلية (20) مشهد تواجد نتنياهو في السوق المذكور والهتافات المصاحبة، لكن لم يظهر بوضوح ما إذا كانت الطماطم قد أصابته أم لا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية سبقت زيارة نتنياهو وزوجته بفرض قيود على الحركة في سوق "هاتيكفا"، حيث استمرت الجولة في المكان 10 دقائق فقط.