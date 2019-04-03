شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة ترشق رئيس وزراء إسرائيل بالطماطم في سوق وسط تل أبيب والان مع التفاصيل
لم تمنع الهتافات الصاخبة لمؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إمرأة إسرائيلية من رشقه بالطماطم أثناء جولة ميدانية له هي الأولى قبل انتخبابات الكنيست المقررة بعد 6 أيام.
وبينما كان نتنياهو وزوجته سارة، يقومان بجولة في "سوق هاتيكفا" للخضار وسط مدينة تل أبيب، هتف مؤيدون له قائلين:"بيبي ملك إسرائيل" وهو ما يطلقه عليه المقربون منه.
لكن هذه الهتافات والتواجد الكثيف لقوات الشرطة الإسرائيلية والحرس الدبلوماسي الخاص، لم يمنع إمرأة إسرائيلية من إلقاء الطماطم عليه.
وأظهر شريط فيديو نشرته القناة الإسرائيلية (20) مشهد تواجد نتنياهو في السوق المذكور والهتافات المصاحبة، لكن لم يظهر بوضوح ما إذا كانت الطماطم قد أصابته أم لا.
وكانت الشرطة الإسرائيلية سبقت زيارة نتنياهو وزوجته بفرض قيود على الحركة في سوق "هاتيكفا"، حيث استمرت الجولة في المكان 10 دقائق فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة ترشق رئيس وزراء إسرائيل بالطماطم في سوق وسط تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.