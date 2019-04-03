شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محافظ حضرموت ينعي الإعلامي محمد قاسم المفلحي والان مع التفاصيل

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، المذيع المعروف بإذاعة المكلا محمد قاسم المفلحي الذي وافاه الأجل اليوم .

ويعد الإعلامي محمد قاسم أحد الأصوات المتميزة التي برزت خلال العقدين الماضيين ، حيث عرفه المستمعون مذيعاً لنشرات الأخبار الرئيسة ، بالإضافة الى تقديمه للعديد من البرامج الإذاعية ، كما عمل على إعداد البرامج السياسية المواكبة للأحداث الوطنية التي شهدتها البلد .

وابتهل المحافظ الى المولى تعالى بأن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون