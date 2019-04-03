قادة جنوب السودان "يباركون" اتفاق السلام بـ"زيارة روحية" للفاتيكان

يبدأ قادة جنوب السودان، الأسبوع المقبل، زيارة إلى الفاتيكان في إطار ما يعرف بتنظيم "خلوة روحية"، فيما يبدو تثبيتا لاتفاق السلام الموقع بينهم في الخرطوم.

وقال مدير الإعلام في الفاتيكان أليساندور جيسوتي، الأربعاء: "يمكنني أن أوكد أنه من المرتقب تنظيم خلوة روحية لقادة جنوب السودان الأسبوع المقبل في الفاتيكان".

وكان سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا جيمس مورغن قد أكد أن تشكيل الحكومة الانتقالية في بلاده سيتم يوم 12 من مايو/أيار، وفقا لاتفاق السلام الموقع في الخرطوم، سبتمبر/آذار الماضي.





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وتدخل البلاد في فترة انتقالية، بدءا من 12 مايو/أيار المقبل؛ حيث تشكل فيها حكومة انتقالية جديدة من الحكومة الحالية والأطراف الموقعة على اتفاق السلام.

وتقدم جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام قائمة مرشحيها في الحكومة الانتقالية؛ إذ ستكون حصة المعارضة بقيادة رياك مشار 9 حقائب وزارية، فضلا عن منصب النائب الأول للرئيس.





ووقع فرقاء جنوب السودان يوم 5 من سبتمبر 2018 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيجاد" التي ترعى اتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان، ومنذ ذلك، يمر جنوب السودان بمرحلة ما قبل الفترة الانتقالية ومدتها 8 أشهر تنتهي في مايو المقبل.

وتواجه عملية السلام أزمة تمويل بعد أن اشترط المجتمع الدولي على الحكومة والمعارضة إظهار قدر من الجدية في تنفيذ بنود الاتفاق مقابل توفير الدعم المالي المطلوب لذلك.