الكرملين يدعو الى انتقال في الجزائر "بدون تدخل" دول أخرى

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دعا الكرملين الأربعاء إلى الانتقال السياسي في الجزائر من "دون تدخل" من بلدان أخرى بعد يوم من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نأمل، مهما حدث، أن تجري العمليات الداخلية في هذا البلد والتي هي شؤون داخلية جزائرية حصراً، دون تدخل من دول ثالثة".
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