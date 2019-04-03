عاجل.. الملك سلمان بن عبدالعزيز يصل إلى البحرين

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مملكة البحرين. ووفق متابعة "الخليج 365"، يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء مملكة البحرين، وفق ما توقعته وكالة أنباء البحرين. وأضافت الوكالة أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين سيجتمع مع العاهل السعودي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وتعهدت السعودية والكويت والإمارات العام الماضي بتقديم حزمة مساعدات مالية لمملكة البحرين بقيمة عشرة مليارات دولار لإنقاذ البلاد من أزمة ديون محتملة.

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