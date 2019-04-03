خلفان: الشعب الجزائري شعب عريق لن تجرفه تيارات حزبية

قال الفريق ضاحي خلفان تميم المهيري، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأربعاء، "الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رجل قيادي عاقل".

وتابع خلفان في سلسلة تغريدات - رصدها "الخليج 365" - ، "قدم استقالته عندما شعر بأن حالته الصحية تتطلب ذلك".

وأضاف:"والشعب الجزائري شعب عريق لن تجرفه تيارات حزبية لها مرشدين وموجهين خارجيين، الوطن عند كل جزائري يعلو ولا يعلا عليه".

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ومضى":زرت الجزائر وقمت بجولة في بعض مؤسساتها الامنية أشهد لله وللتاريخ ان ما رأيته في الجزائر يفوق تقدما كثير من دول الغرب سواء في التدريب او في التجهيز او في الاداء"..

وقال:"الجزائريون بنوا وطنا ترى فيه الضبط والربط والتماسك الأسري بشكل ملحوظ".

واختت:"عدت من الجزائر ونصحت كبار ضباط شرطة دبي أن يزوروها كلما سنحت لهم الفرصة.... ثم زارها نائبي آنذاك اللواء خميس مطر بن مزينة..وكان رحمه الله ممن لا يجامل..قال..صدقت يا ابا فارس ما وجدته في مختبر الجزائر افضل مما شاهدته في الFbi".